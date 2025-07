Belinda Bencic é a segunda suíça a chegar à semifinal de Wimbledon, depois de Martina Hingis

A tenista suíça Belinda Bencic, número 35 do mundo, se classificou pela segunda vez na carreira a uma semifinal de Grand Slam, ao derrotar a russa Mirra Andreeva (N.7) nesta quarta-feira (9), em Wimbledon.

Originária da região de St. Gallen, Bencic é a segunda jogadora de seu país a alcançar a semifinal do tradicional torneio londrino, quase 30 anos depois de Martina Hingis.

Contra Andreeva, ela fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 7-6 (7/2), em duas horas e set minutos.

Antes da vitória desta quarta-feira, a única participação de Bencic em uma semifinal de Grand Slam havia sido no US Open de 2019.

Ela lutará por uma vaga na final de Wimbledon com a polonesa Iga Swiatek (N.4), que pouco antes eliminou a russa Liudmila Samsonova (N.19).

Ex-número 4 do mundo, a suíça de 28 anos tinha caído para a 489ª posição no ranking da WTA no início da temporada. Com a campanha em Wimbledon, ela voltará ao Top 20 na semana que vem.

Andreeva, de 18 anos, também conseguiu sua melhor campanha no Grand Slam londrino e entrará no Top 5 na próxima lista da WTA, a menos que a americana Amanda Anisimova (N.12), que na quinta-feira enfrenta a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.1) na semifinal, seja campeã.

