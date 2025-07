Macron considera 'crucial' aliança franco-britânica em IA para alcançar EUA e China

O presidente francês, Emmanuel Macron, estimou, nesta quarta-feira (9) durante sua viagem oficial ao Reino Unido que é "crucial" que Londres e Paris trabalhem em conjunto com a inteligência artificial (IA) para reduzir o atraso da Europa em relação aos Estados Unidos e à China.

O Reino Unido e a França "lideram a corrida na Europa, mas estão atrasados em relação aos EUA e à China", disse Macron, que falou durante uma mesa redonda sobre IA na universidade Imperial College de Londres.

"A parceria entre o Reino Unido e a França é fundamental, pois enfrentamos exatamente os mesmos desafios, e unir forças é a melhor maneira de atingir uma massa crítica em termos de nossos talentos, nossos laboratórios, nossos principais participantes ou nossas capacidades de financiamento", acrescentou.

Vários acordos científicos e tecnológicos foram anunciados durante a visita de Macron, incluindo um novo laboratório de engenharia conjunto entre o Imperial College London e o Centro Nacional de Investigação Científica (CNRS) da França.

"Do Concorde ao Túnel do Canal, a colaboração franco-britânica resultou em feitos icônicos de engenharia", disse Hugh Brady, presidente do Imperial College London, em um comunicado.

De acordo com o comunicado, o laboratório deve "avançar rapidamente as prioridades estratégicas do Reino Unido e da França", especialmente no campo da IA.

"Não tenho certeza de que eles resolveram os problemas migratórios e financeiros melhor depois do Brexit do que com a UE", disse Macron durante a mesa redonda, em tom de crítica ao Reino Unido.

Londres, no entanto, se distanciou claramente da UE em relação à IA.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse em janeiro que deseja atrair empresas do setor, permitindo que elas testem suas inovações em solo britânico antes da aplicação de qualquer regulamentação.

Em contraste, na UE, dezenas de empresas europeias acabaram de pedir a Bruxelas que adie a implementação de sua regulamentação para regular a IA, alertando que isso poderia prejudicar a inovação.

ode/zap/psr/jmo/aa