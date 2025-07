Christian Horner é demitido da Red Bull após 20 anos na equipe

O britânico Christian Horner foi demitido da Red Bull e substituído pelo francês Laurent Mekies como chefe da equipe de Fórmula 1, anunciou a escuderia nesta quarta-feira (9), encerrando uma colaboração de 20 anos.

Horner, de 51 anos, ingressou no time em 2005, levando a Red Bull a conquistar seis títulos mundiais de construtores e oito de pilotos, quatro com o alemão Sebastian Vettell e quatro com o holandês Max Verstappen.

Em 2024, foi alvo de uma investigação interna, da qual foi absolvido, depois de ser acusado de assédio sexual por uma funcionária da equipe.

"A Red Bull liberou Christian Horner de suas funções a partir de hoje (9 de julho de 2025) e nomeou Laurent Mekies para o cargo de chefe executivo da Red Bull Racing", informou a escuderia em comunicado.

A decisão chega depois de meses em que o rendimento da Red Bull diminuiu, superada pela McLaren no campeonato de construtores no ano passado, e em meio a conflitos internos, principalmente pelas acusações contra Horner e as relações tensas com Verstappen e seu pai.

Também nestes últimos meses, o histórico engenheiro da Red Bull, Adrian Newey, idealizador dos carros campeões mundiais, foi para a concorrente Aston Martin.

Ex-diretor esportivo da Ferrari, Mekies terá a missão de aproximar a Red Bull da McLaren, nova equipe a ser batida na Fórmula 1, e convencer Verstappen a continuar no time, enquanto o holandês é pretendido pela Mercedes.

Com apenas duas vitórias em 12 corridas na temporada, a Red Bull ocupa a quarta colocação no campeonato de construtores, e Verstappen é o terceiro no de pilotos, atrás do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris, ambos da McLaren.

