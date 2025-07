Líder do PKK promete desarmamento rápido

O líder histórico do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), Abdullah Öcalan, prometeu um desarmamento rápido de seu movimento, em uma mensagem divulgada nesta quarta-feira (9).

Em maio, o PKK anunciou sua dissolução e o fim de mais de quatro décadas de luta armada contra o Estado Turco que deixou mais de 40.000 mortos.

Em uma mensagem divulgada por meios próximos ao PKK da prisão onde se encontra preso desde l999, Öcalan prometeu realizar rapidamente o prometido desarmamento de seus combatentes, cuja primeira cerimônia está prevista para sexta-feira no norte do Iraque.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmou imediatamente sua confiança em um resultado iminente: "Esperamos notícias positivas nos próximos dias", disse o mandatário aos deputados de seu partido, o AKP, desejando que "este promissor processo conclua com sucesso o mais rápido possível, sem obstáculos nem risco de sabotagem".

O PKK foi fundado em 1978 por Öcalan e se levantou em armas contra Ancara em 1984 para alcançar a criação de um Estado curdo.

Öcalan, líder do movimento apesar de estar detido, indicou que "se trata de uma transição voluntária da fase do conflito armado para a da democracia e o Estado de direito".

"As modalidades do desarmamento serão definidas e aplicadas rapidamente", prometeu em uma mensagem de vídeo em que é visto cercado por outros seis membros do PKK detidos na prisão da ilha de Imrali, em frente a Istambul.

Ele também lembrou seu "chamado à paz e a uma sociedade democrática" de 27 de fevereiro e comemorou a resposta positiva de seu movimento, que anunciou sua dissolução em 12 de maio.

"Os progressos que realizamos exigem novas medidas concretas. Eu acredito no poder da política e na paz social, não nas armas. E peço que coloquem em prática este princípio", acrescentou.

O PKK é considerado um movimento "terrorista" pela Turquia e seus aliados ocidentais.

