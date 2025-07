Zelensky visita Roma para reunião com papa e conferência sobre reconstrução

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, chegou nesta quarta-feira (9) a Roma, onde se reunirá com o papa Leão XIV e participará de uma conferência internacional sobre a reconstrução de seu país, devastado pela guerra com a Rússia.

Zelensky também se reunirá com o presidente italiano, Sergio Mattarella, e com o enviado do presidente americano Donald Trump para a Ucrânia e a Rússia, Keith Kellogg.

A audiência com o pontífice será o segundo encontro privado entre ambos desde que Leão XIV se tornou, em maio, o novo líder da Igreja Católica.

O encontro deve acontecer em Castel Gandolfo, a residência de verão dos papas, ao sul da capital italiana, onde Leão XIV passa duas semanas de descanso, até o dia 20 de julho.

Zelensky também participará de uma conferência internacional, na quinta e na sexta-feira, que pretende mobilizar recursos para a reconstrução de seu país.

A conferência deve ter a participação de governantes como o chanceler alemão Friedrich Merz, além de representantes de quase 2.000 empresas e 40 organizações internacionais, segundo Roma. Kellogg representará os Estados Unidos.

Zelensky chegou à Itália depois que a Rússia lançou durante a madrugada o que Kiev qualificou como o maior ataque com mísseis e drones contra a Ucrânia desde o início da guerra em 2022.

