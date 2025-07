Copernicus registra mês de junho mais quente na Europa Ocidental

O mês passado foi o junho mais quente já registrado na Europa Ocidental, com temperaturas "extremas" que assolaram o continente durante duas ondas de calor consecutivas e precoces, anunciou nesta quarta-feira (9, data local) o serviço europeu Copernicus.

No mundo, o mês passado foi o terceiro junho mais quente, atrás de junho de 2024 e quase no mesmo nível de junho de 2023, segundo o Copernicus, que registrou pelo terceiro ano consecutivo uma série de temperaturas médias nunca vistas antes nos anais, enquanto o planeta aquece devido às emissões humanas de gases do efeito estufa.

O mês de junho de 2024 teve uma média de +0,2°C, enquanto o de 2023 foi +0,06°C mais quente, o segundo registro mais importante.

Segundo os cálculos da AFP realizados com base nos dados do Copernicus, 12 países e aproximadamente 790 milhões de habitantes do planeta vivenciaram seu mês de junho mais quente em 2025. Este foi o caso do Japão, das Coreias do Norte e do Sul, bem como de Paquistão e Tajiquistão.

dep-klm/bl/jz/eg/rpr