Adolescente mata uma criança e deixa dois feridos em escola no Rio Grande do Sul

Um adolescente de 16 anos matou uma criança e feriu outras duas pessoas em ataque a uma escola no Rio Grande do Sul, informaram autoridades nesta terça-feira. O suposto agressor foi detido pela polícia, que investiga a motivação do crime.

"As vítimas foram duas crianças, uma de 8 anos e outra de 9, sendo que esta última não resistiu aos ferimentos e foi a óbito após ser socorrida", detalhou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

Uma professora de 34 anos foi ferida ao tentar intervir no ataque, que ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Nascimento Giacomazzi, localizada na região central do município de Estação. O estado de saúde dela e da criança ferida é estável.

O prefeito de Estação, Geverson Zimmermann, informou à rádio Uirapuru que as vítimas foram esfaqueadas. Ele disse que o suposto agressor era conhecido dos professores da escola e havia passado por "tratamento psicológico".

O governo brasileiro expressou solidariedade e determinou o envio de ajuda psicológica especializada em violência extrema à comunidade afetada, informou no X o ministro da Educação, Camilo Santana.

"O que aconteceu não pode ser naturalizado, relativizado ou esquecido", ressaltou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que considerou o caso uma "tragédia".

O prefeito de Estação disse que a segurança nas escolas havia sido reforçada com mais grades e pessoas, após um aumento dos ataques a estabelecimentos de ensino.

O pior ataque a um centro educacional no país ocorreu em 2011, quando 12 crianças morreram depois que um homem abriu fogo em uma escola em Realengo, subúrbio do Rio de Janeiro, e se suicidou em seguida.

rsr/mel/lb