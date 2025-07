Professores dos EUA e gigantes da IA se aliam para formar educadores

O segundo maior sindicato de professores dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (8) uma parceria com as gigantes Microsoft, OpenAI e Anthropic para desenvolver um programa de treinamento para ajudar os educadores a dominar a inteligência artificial (IA).

O anúncio ocorre enquanto a IA generativa já começa a remodelar a educação e os alunos utilizam cada vez mais ferramentas como ChatGPT para escrever redações e até pedir ajuda com suas tarefas.

Enquanto isso, os professores lidam com questões como integridade acadêmica, plágio e adaptação de métodos tradicionais de ensino.

"Os professores enfrentam grandes desafios, incluindo navegar na IA de forma inteligente, ética e segura", disse Randi Weingarten, presidente da Federação Americana de Professores (AFT, na sigla em inglês), durante coletiva de imprensa em Nova York.

"Na ausência de regras" do governo americano "estamos trabalhando com esses parceiros para que entendam nosso compromisso com nossos alunos", acrescentou.

As gigantes da IA estão investindo 23 milhões de dólares (R$ 125 milhões) na criação de um centro de treinamento em Nova York para orientar os professores no aprendizado dessa tecnologia.

A iniciativa, de duração prevista de cinco anos, não desenvolverá novas interfaces de IA, mas pretende familiarizar os professores com as ferramentas existentes.

A Academia Nacional para o Ensino de IA lançará seu programa de treinamento neste outono boreal, com a meta de atender 400 mil pessoas em cinco anos.

A AFT representa 1,8 milhão de professores nos Estados Unidos, desde o jardim de infância até o ensino médio. Entre seus membros está a Federação Unida de Professores (UFT), que representa cerca de 200 mil docentes em Nova York.

O presidente da UFT, Michael Mulgrew, fez paralelismos entre a IA e as redes sociais, que, segundo ele, geraram entusiasmo em seu lançamento, mas acabaram se tornando "um depósito de lixo".

"Estamos todos muito céticos, mas também muito esperançosos", ponderou.

tu/arp/md/atm/dga/lm/rpr