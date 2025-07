Petróleo sobe mesmo com aumento de produção e mais tarifas

As cotações do petróleo continuaram em tendência de alta nesta terça-feira (8), já que os investidores não pareceram se importar com o aumento das cotas de produção da Opep+ e os novos anúncios de tarifas de Donald Trump.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, subiu 0,82%, para 70,15 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em agosto, subiu 0,9%, a 68,33 dólares.

Embora os mercados financeiros "levem em conta" a guerra comercial lançada por Trump desde o seu retorno à Casa Branca em janeiro, ela "já não tem realmente um impacto no mercado de petróleo", disse à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

Após enviar cartas na segunda-feira a 14 parceiros comerciais dos Estados Unidos anunciando a entrada em vigor, em 1º de agosto, de tarifas de 25% a 40%, Trump disse hoje que queria impor novos impostos aduaneiros sobre os produtos farmacêuticos e o cobre.

Esses anúncios não afetaram os preços do petróleo, já que os operadores consideram que seu impacto econômico ainda está por ser determinado, especialmente à luz dos últimos dados dos Estados Unidos sobre desemprego e inflação.

Por outro lado, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados na Opep+ anunciaram que, em agosto, vão aumentar a produção em mais de 500.000 barris diários.

"Como em meses anteriores, a Opep+ justificou sua decisão de aumentar a produção em agosto ao apontar perspectivas econômicas estáveis e fundamentos de mercado atualmente saudáveis", acrescentou Carsten Fritsch, do Commerzbank.

