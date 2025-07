Excesso de velocidade, provável causa do acidente de carro que matou Diogo Jota

Um "grande excesso de velocidade" do veículo dirigido pelo jogador Diogo Jota é a provável causa do acidente que matou o atacante português do Liverpool e seu irmão no noroeste da Espanha, indicaram os investigadores nesta terça-feira (8).

As investigações, que ainda estão em andamento, analisaram "as marcas deixadas" pelo veículo, uma Lamborghini Huracán segundo a imprensa portuguesa, e mostram que "tudo aponta" para "um grande excesso de velocidade", afirma a Guarda Civil em nota.

"Todos os testes realizados até o momento apontam que o condutor do veículo acidentado era Diogo Jota", que viajava com seu irmão mais novo André, atleta da segunda divisão portuguesa, acrescentou a fonte.

Os dois jogadores morreram na madrugada de 2 para 3 de julho em um acidente em uma rodovia na província espanhola de Zamora, perto da fronteira com Portugal, quando o carro em que estavam saiu da pista antes de pegar fogo.

A velocidade máxima permitida neste tipo de estrada espanhola, como a A-52 onde ocorreu o acidente, é de 120 km/h.

Os investigadores citaram inicialmente que um pneu poderia ter estourado no momento em que o veículo estava fazendo uma ultrapassagem.

Jota, que se casou em 22 de junho com sua companheira de longa data e mãe de seus três filhos, estava a caminho de Santander (norte da Espanha) quando sofreu o acidente.

De acordo com a imprensa, o atleta de 28 anos pretendia pegar uma balsa de lá para a Inglaterra porque havia sido desaconselhado a viajar de avião devido a uma recente operação no pulmão.

- Liverpool volta aos treinamentos -

Diogo Jota foi contratado pelo Liverpool em 2020 por 49 milhões de euros (R$ 314 milhões, na cotação atual), após várias temporadas no Wolverhampton. Desde então, foi fundamental nas conquistas recentes dos 'Reds', incluindo o título do Campeonato Inglês da última temporada.

A equipe inglesa iniciou os treinamentos para a pré-temporada nesta terça-feira, que haviam adiado devido à morte do atleta. Mohamed Salah, Andy Robertson e Conor Bradley são alguns dos jogadores vistos no centro de treinamento do Liverpool nesta terça-feira.

Perto do estádio Anfield, torcedores dos 'Reds' e personalidades do futebol depositaram flores, balões, cachecóis, camisas e fotos em homenagem ao português.

Um amistoso contra o Preston, da segunda divisão inglesa, estava previsto para o próximo domingo. No entanto, a venda de ingressos para a partida está suspensa, enquanto se decide se será realizada ou não.

Vários companheiros de equipe de Jota, liderados pelo capitão Virgil van Dijk, compareceram ao velório do jogador no último sábado, em Gondomar, sua cidade natal.

A cerimônia, oficiada pelo bispo do Porto na igreja principal de Gondomar, reuniu vários jogadores da seleção de Portugal, incluindo Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Danilo Pereira e João Félix, além do técnico da equipe nacional, o espanhol Roberto Martínez. O capitão Cristiano Ronaldo não esteve presente.

O primeiro-ministro e o presidente de Portugal, Luís Montenegro e Marcelo Rebelo de Sousa, além de personalidades do futebol como seu agente Jorge Mendes, o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol também compareceram ao funeral na sexta-feira.

