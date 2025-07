Sabalenka sofre, mas vence Siegemund e vai à semifinal de Wimbledon

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo e que busca seu primeiro título em Wimbledon, sofreu nesta terça-feira (8) para se classificar pela terceira vez à semifinal do torneio londrino.

Sabalenka, de 27 anos, venceu a alemã Laura Siegemund (N.104), dez anos mais velha, por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-2 e 6-4, em duas horas e 54 minutos.

Vencedora de três Grand Slams (duas vezes o Aberto da Austrália e uma vez o US Open), a bielorrussa também chegou à semifinal de Wimbledon em 2021 e 2023.

Sabalenka vai enfrentar quem vencer o duelo entre a americana Amanda Anisimova (N.12) e a russa Anastasia Pavlyuchenkova (N.50ª) para tentar chegar pela primeira vez na carreira à final de Wimbledon.

O jogo começou difícil para a número 1 do mundo, com Siegemund vencendo o primeiro set por 6-4, com a alemã conseguindo duas contra uma da bielorrussa.

A segunda parcial foi equilibrada até Sabalenka quebrar o serviço de Siegemund para abrir 4-2 e, na sequência, vencer mais dois games seguidos e fechar em 6-2.

Com o placar em 3-1 a favor de Siegemund no terceiro e último set, e visivelmente incomodada com o rumo da partida, Sabalenka conseguiu empatar em 3-3 antes de voltar a ter o saque quebrado (4-3) e se recuperar logo na sequência (4-4).

A bielorrussa voltou a quebrar o serviço da alemã no décimo e último game do terceiro set e fechou em 6-4.

Graças à vitória sobre Siegemund, que nunca havia passado da segunda rodada de Wimbledon, Sabalenka emenda sua quinta semifinal de Grand Slam.

