United Airlines antecipa para 21 de julho retomada de voos para Tel Aviv

A United Airlines anunciou, nesta terça-feira (8), que antecipou a retomada dos voos entre Nova York e Tel Aviv para 21 de julho, aproximadamente dez dias antes do previsto.

A companhia suspendeu essa rota em meados de junho devido aos ataques entre Irã e Israel e aos bombardeios dos Estados Unidos no Irã.

"O serviço da United de Nova York/Newark para Tel Aviv será retomado em 21 de julho de 2025, com um segundo voo diário planejado para começar em 22 de julho", anunciou a United Airlines.

A empresa suspendeu essa rota, operada por um Boeing 787-10 Dreamliner, em 13 de junho até 31 de julho, data revisada para 21 de julho.

"Essa retomada faz parte do compromisso de longo prazo da United com Tel Aviv. Até 2025, a United realizou mais voos para Tel Aviv do que qualquer outra companhia aérea americana", afirmou.

elm/juj/dga/nn/jc/aa