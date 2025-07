Procuradoria Europeia investiga o partido francês RN por irregularidades financeiras

A Procuradoria Europeia anunciou, nesta terça-feira (8), uma investigação sobre o partido francês Reagrupamento Nacional (RN) e seus aliados de extrema direita em Bruxelas por supostas irregularidades financeiras.

"A Procuradoria Europeia abriu uma investigação", disse seu porta-voz à AFP, sem fornecer mais detalhes, "para não comprometer os resultados" da investigação.

O partido de Marine Le Pen e Jordan Bardella, juntamente com seus aliados no antigo grupo parlamentar Identidade e Democracia (ID), é suspeito de ter "gastado indevidamente" mais de 4,3 milhões de euros (R$ 27,27 milhões) entre 2019 e 2024, segundo um relatório do departamento financeiro da Procuradoria.

O ID reuniu eurodeputados de vários partidos considerados "eurocéticos", ou seja, que se opõem ao poder da UE, sob forte influência de Le Pen e Bardella.

Após as eleições europeias de 2024, o bloco se dissolveu e foi substituído pelo grupo de extrema direita Patriotas pela Europa, presidido por Bardella.

Nesta terça-feira, Bardella chamou a investigação de "operação de assédio" contra seu partido pelo Parlamento Europeu.

Esta investigação ocorre após Le Pen sofrer um duro golpe em março, quando um tribunal francês a condenou, com outros membros do partido, após um escândalo sobre funcionários fantasmas no Parlamento Europeu.

Essa decisão, da qual Le Pen recorreu, a proíbe de concorrer a eleições por cinco anos, o que mina sua ambição de participar das eleições presidenciais de 2027.

cjc-ahg/mb/jc/aa