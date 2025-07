Tenista Jasmine Paolini encerra parceria com treinador Marc López

Número 5 do mundo, a tenista italiana Jasmine Paolini, eliminada na segunda rodada de Wimbledon, decidiu encerrar sua parceria com o treinador espanhol Marc López, iniciada em abril.

"Quero agradecer a Marc López por sua ajuda e apoio durante esta temporada. Obtivemos grandes resultados juntos, principalmente em Roma e Paris, lembrarei desses momentos para sempre", escreveu Paolini em suas redes sociais.

"Agora que esta parte da temporada acabou, sinto que preciso mudar. Aprendi e progredi muito. Vou dedicar um tempo para refletir sobre qual será o próximo passo", anunciou Paolini, que em março se desligou de Renzo Furlan, seu treinador por dez anos.

Trabalhando com López, a italiana foi campeã em maio do WTA 1000 de Roma, no saibro, mas depois caiu nas oitavas de final em Roland Garros, onde foi finalista em 2024.

Na grama de Wimbledon, torneio que também chegou à final no ano passado, foi eliminada na segunda rodada pela russa Kamilla Rakhimova (N.62).

Depois dos resultados na França e na Inglaterra, Paolini cairá, no mínimo, para a nona posição no ranking da WTA.

