Imprensa iraniana critica presidente Pezeshkian por ser 'muito brando' com EUA

A imprensa iraniana criticou nesta terça-feira (8) o presidente do país, Masud Pezeshkian, por pedir a retomada das negociações com Washington, uma atitude considerada "muito branda" depois que os Estados Unidos bombardearem várias instalações nucleares.

Em junho, Israel efetuou uma série de bombardeios aéreos contra instalações nucleares e alvos militares no Irã, uma ofensiva que recebeu o apoio dos Estados Unidos em uma campanha que durou 12 dias.

Em uma entrevista exibida na segunda-feira e concedida ao americano Tucker Carlson, próximo ao presidente Donald Trump, Pezeshkian disse que "não tem problemas" em retomar as negociações.

"Ele esqueceu de que estes mesmos americanos, com os sionistas (Israel), usaram as negociações para ganhar tempo e se preparar para o ataque?" questiona um editorial do jornal Kayhan, conhecido pela hostilidade ao Ocidente e oposição às negociações sobre o programa nuclear iraniano.

O governo dos Estados Unidos, que negociava com o Irã desde abril, decidiu em 22 de junho bombardear três instalações nucleares iranianas.

Segundo a televisão estatal, pelo menos 1.060 pessoas morreram no Irã durante a guerra de 12 dias.

Por sua vez, o jornal conservador Javan condenou as declarações "muito brandas e gentis" do presidente com os Estados Unidos.

"O verdadeiro significado de uma conversa com um apresentador americano é transmitido quando as palavras refletem a ira do público e a total desconfiança em relação aos Estados Unidos", escreveu o jornal.

