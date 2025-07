Incêndio florestal afeta mais de 2.300 hectares na Espanha

Várias localidades foram confinadas preventivamente devido a um incêndio florestal que queimou mais de 2.300 hectares perto de Tarragona, na região espanhola da Catalunha, informaram as autoridades nesta terça-feira.

O incêndio, que começou em Pauls, na comarca do Baix Ebre, "afeta uma superfície de mais de 2.300 hectares de terreno majoritariamente florestal", anunciaram as autoridades da Catalunha na rede social X. A mensagem destaca que 30% do terreno fica dentro do parque natural de Els Ports.

Várias localidades próximas, onde moram quase 2.000 pessoas, foram confinadas, principalmente devido à fumaça, informaram os bombeiros, que classificaram o incêndio como "muito difícil, marcado pelo vento forte".

"Fechem as portas e janelas e não saiam para a rua. Em caso de emergência, liguem para o número 112", recomendou a Proteção Civil na rede social X.

