Negociações para trégua em Gaza não registram avanços, afirma fonte palestina

As negociações indiretas entre Hamas e Israel para tentar alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza continuam nesta terça-feira (8) em Doha, mas sem "nenhum progresso" até o momento, segundo uma fonte palestina próxima às conversações.

"Até o momento não foi registrado nenhum progresso, mas as negociações continuam", declarou à AFP a fonte, no terceiro dia de diálogos, que acontecem com a presença de mediadores estrangeiros.

A guerra em Gaza começou após o ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 no sul de Israel, que deixou 1.219 mortos, a maioria civis, segundo um balanço baseado em dados oficiais israelenses.

Mais de 57.500 palestinos morreram na ofensiva que Israel iniciou em retaliação em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas, dados considerados confiáveis pela ONU.

az-lba/phz/dv/meb/zm/fp