Flu encara Chelsea em duelo entre experiência e juventude nas semis da Copa de Clubes

Com a missão de evitar uma final europeia da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense, dos veteranos Thiago Silva, Fábio e Germán Cano, desafiará o Chelsea, dos jovens Cole Palmer, Enzo Fernández e Nicolas Jackson, nesta terça-feira (8), em East Rutherford.

O clube carioca tem como cartão de visita a capacidade de derrubar gigantes, apesar de ter chegado ao torneio nos Estados Unidos como coadjuvante. Mas depois, com puro futebol e garra, se tornou um dos protagonistas.

O Fluminense empatou com o Borussia Dortmund (0 a 0) na fase de grupos e derrotou a Inter de Milão (2 a 0) nas oitavas de final. Em seguida, nas quartas de final, venceu o Al Hilal (2 a 1), que havia eliminado o poderoso Manchester City (4 a 3), deixando claro que o time carioca foi quem mais surpreendeu no Mundial.

Como um time com um orçamento muito inferior ao de seus adversários conseguiu tal feito? Aproveitando as últimas gotas de magia de um grupo de veteranos brilhantes, com o toque do técnico Renato Gaúcho e a ajuda de jovens talentos.

O time brasileiro, único não europeu nas semifinais, espera repetir a receita de sucesso quando enfrentarem os 'Blues' no MetLife Stadium, às 15h (horário local, 16h de Brasília), nos arredores de Nova York.

O estádio, palco da final em 13 de julho, também sediará a outra semifinal na quarta-feira, um duelo eletrizante entre os dois últimos campeões europeus, Real Madrid e PSG.

"Todo o time deles é muito bom, destaco o ataque (que marcou 12 gols em cinco partidas)", disse Renato em entrevista coletiva nesta segunda-feira. "Mas viemos aqui para fazer história."

- Thiago Silva reencontra Chelsea -

A luta por uma vaga na final terá o reencontro do jogador que personifica o espírito do Tricolor — time com uma das maiores médias de idade do torneio, 28,1 anos — com um dos times que ele defendeu com sucesso no Velho Continente.

Aos 40 anos, o zagueiro Thiago Silva vive um grande momento e é o emblema do Flu, seja quando joga numa defesa com quatro ou com cinco homens.

Após quinze anos no futebol europeu, onde se consolidou como um dos grandes zagueiros da história, o capitão deixou o time londrino na última temporada para retornar ao Flu.

Renato Gaúcho considera um "treinador em campo" o ex-zagueiro da seleção brasileira, que atuou pelo Chelsea entre 2020 e 2024, período em que o clube inglês conquistou seus últimos grandes títulos internacionais, incluindo a Liga dos Campeões de 2021.

"O mais importante é estar preparado. Enfrentamos esses times de uma forma brilhante em termos psicológicos", disse Thiago Silva nesta segunda-feira.

"Não adianta nada chegar a uma semifinal e tentar jogar de igual para igual. Claro que vamos tentar jogar, mas eles estão um nível acima de nós, mas sabemos das nossas motivações e sonhos."

- Juventude dos 'Blues' -

O Fluminense, no entanto, terá duas ausências significativas em seu sólido sistema defensivo: o zagueiro argentino Juan Pablo Freytes e o meia Martinelli, autor do primeiro gol contra o Al Hilal, estão suspensos.

O zagueiro Thiago Santos e o meia Hércules, autor do gol da vitória contra o time saudita, são cotados como seus substitutos.

O Chelsea, que derrotou o Benfica (4 a 1) nas oitavas de final e o Palmeiras (2 a 1) nas quartas, enfrenta uma situação semelhante após as suspensões do zagueiro Levi Colwill e do centroavante Liam Delap.

Com o segundo elenco mais jovem da Copa de Clubes, com média de idade de 23,3 anos, atrás apenas do Salzburg (22,4), o Chelsea poderá contar, ainda assim, com o equatoriano Moisés Caicedo, peça fundamental do seu meio-campo, ausente contra o time paulista.

O futebol da equipe comandada pelo técnico italiano Enzo Maresca evoluiu, juntamente com o desenvolvimento do seu talentoso camisa 10, o inglês Cole Palmer.

O meio-campista, que pode atuar em todo o ataque, marcou o primeiro gol na vitória apertada contra o Palmeiras.

"O Brasil é o melhor país em termos de futebol; tenho 100% de respeito", disse Maresca nesta segunda-feira. "Não acho que o Chelsea seja o favorito; nesta fase do torneio, não há favoritos".

Prováveis escalações:

Fluminense: Fábio - Ignácio, Thiago Silva, Thiago Santos - Samuel Xavier, Facundo Bernal, Hércules, Nonato, Gabriel Fuentes - Jhon Arias, Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

Chelsea: Robert Sánchez - Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella - Moisés Caicedo, Enzo Fernández - Pedro Neto, Cole Palmer, Christopher Nkunku - João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

