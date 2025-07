Com lesão no cotovelo direito, Sinner passará por exames na 3ªfeira

O tenista número um do mundo, Jannik Sinner, que ficou em uma desvantagem de 2 sets a 0 diante de Grigor Dimitrov (21º), nas oitavas de final de Wimbledon, antes de o búlgaro ser obrigado a abandonar devido a uma lesão, machucou o cotovelo no início da partida e passará por exames médicos na terça-feira, informou o próprio jogador italiano nesta segunda (7).

No primeiro game da partida, com 40-40 no placar e Dimitrov sacando, Sinner perdeu o equilíbrio e caiu sobre a mão e o cotovelo direitos.

O italiano de 23 anos, um dos grandes favoritos ao título de Wimbledon, juntamente com Carlos Alcaraz (2º) e o sérvio Novak Djokovic (6º), recebeu massagens no cotovelo mais tarde na partida.

Após perder por 6-3 e 7-5, ele se beneficiou da desistência do adversário, que machucou o ombro direito ao final do quarto game do terceiro set.

"É uma pena, ele estava jogando um tênis incrível, não é assim que a gente quer que as partidas terminem", lamentou Sinner em uma coletiva de imprensa antes de falar sobre sua própria lesão.

A queda "aconteceu logo no início da partida e foi bastante infeliz. Não pareceu uma queda muito grave, mas ainda assim senti bastante dor, principalmente no saque e nos golpes de direita. Vamos ver, amanhã veremos o que é", disse o três vezes campeão do Grand Slam.

"Faremos uma ressonância magnética para ver se há algo sério", disse o italiano.

Sinner vai enfrentar na quarta-feira o americano Ben Shelton (10º) pelas quartas de final.

A natureza da lesão de Dimitrov também não foi especificada. Ele foi dispensado de suas atividades com a imprensa "por recomendação médica".

