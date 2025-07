Haliburton vai perder próxima temporada da NBA após sofrer lesão nas Finais

O Indiana Pacers confirmou nesta segunda-feira (7) que seu astro Tyrese Haliburton perderá toda a próxima temporada da NBA devido à grave lesão sofrida no último jogo das Finais da principal liga de basquete dos Estados Unidos.

O anúncio foi feito após o armador ser submetido a uma cirurgia para tratar uma ruptura no tendão de Aquiles direito sofrida em 22 de junho, no Jogo 7 das Finais, que terminou com a derrota para o Oklahoma City Thunder.

"A cirurgia correu bem [...] No entanto, ele não jogará na próxima temporada. Não queremos correr riscos. Outros jogadores terão a oportunidade de crescer", disse o presidente do Indiana, Kevin Pritchard, em entrevista coletiva.

"Não tenho dúvidas de que ele voltará mais forte", afirmou.

A lesão de Haliburton, de 25 anos, foi um fim cruel para sua espetacular campanha nos playoffs, na qual ele levou os Pacers à sua segunda participação nas Finais de sua história.

Lutando para dar a Indiana seu primeiro campeonato, Haliburton permaneceu em quadra nas Finais, apesar de sofrer com problemas musculares na perna direita.

No jogo decisivo, o armador rompeu o tendão de Aquiles aos sete minutos de partida, transformando suas esperanças de conquistar o título em uma reabilitação que levará mais de um ano.

Tyrese Haliburton foi o terceiro jogador da NBA, todos com calibre de All-Star Game, a sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles durante os últimos playoffs, depois de Damian Lillard (Milwaukee) e Jayson Tatum (Boston).

Após a surpreendente campanha nas Finais, os Pacers enfrentam a próxima temporada com poucas perspectivas de sucesso devido à lesão de Haliburton e à perda do pivô Myles Turner, cujo contrato expirou e ele se transferiu para o Milwaukee Bucks.

