Dimitrov abre 2 a 0 mas sofre lesão e Sinner avança às quartas de Wimbledon

O número um do mundo, o italiano Jannik Sinner, avançou para as quartas de final de Wimbledon apesar de ficar numa desvantagem de dois sets a zero, graças a uma lesão do búlgaro Grigor Dimitrov (21º colocado no ranking mundial).

Sinner, que fará 24 anos em agosto, havia perdido os dois primeiros sets, por 6-3 e 7-5, e estava empatado em 2 a 2 no terceiro, quando o búlgaro, que já foi o terceiro colocado no ranking mundial, se sentou na grama da quadra central, visivelmente com dor e com a mão no peito, perto do ombro direito.

Momentos depois, o búlgaro deixou a quadra para receber atendimento médico. Ao retornar à quadra central, Dimitrov declarou, em lágrimas, que não estava em condições de continuar a partida.

Aos 34 anos, Dimitrov passa por seu quinto abandono consecutivo de um torneio de Grand Slam.

O búlgaro não perde de forma regular em um dos quatro principais torneios de tênis do mundo desde sua derrota para o próprio Jannik Sinner nas quartas de final de Roland Garros em 2024.

"Sinceramente, não sei o que dizer, porque ele é um jogador incrível", disse Sinner na quadra, logo após a confirmação do abandono de Dimitrov.

"Acho que todos nós vimos isso hoje. Ele teve muito azar nos últimos dois anos. Um jogador incrível, um grande amigo meu também, e nos entendemos muito bem fora de quadra também", acrescentou o italiano, que também luta contra uma lesão no cotovelo direito.

"Vendo-o nesta posição, honestamente, se houvesse uma chance de ele jogar a próxima rodada, ele mereceria. Mas agora, principalmente, espero que ele se recupere rapidamente", concluiu o tenista, que foi aplaudido pelos espectadores.

Após se livrar de uma eliminação que teria sido surpreendente, Sinner agora enfrentará nas quartas de final o americano Ben Shelton, décimo cabeça de chave, desde que o tricampeão do Grand Slam consiga se recuperar de seu problema físico.

Sinner nunca chegou à final de Wimbledon, chegando até as semifinais em 2023.

Ele disputou as últimas três decisões de Grand Slam, conquistando os títulos do US Open e do Aberto da Austrália e perdendo a final de Roland Garros em uma partida épica de cinco sets contra o espanhol Carlos Alcaraz em junho.

--- Resultados desta segunda-feira do torneio de Wimbledon:

. Simples masculino - Oitavas de final:

Jannik Sinner (ITA/N.1) x Grigor Dimitrov (BUL/N.19) 3-6, 5-7, 2-2 e abandono

Ben Shelton (EUA/N.10) x Lorenzo Sonego (ITA) 3-6, 6-1, 7-6 (7/1), 7-5

Flavio Cobolli (ITA/N.22) x Marin Cilic (CRO) 6-4, 6-4, 6-7 (4/7), 7-6 (7/3)

Novak Djokovic (SRB/N.6) x Alex De Miñaur (AUS/N.11) 1-6, 6-4, 6-4, 6-4

