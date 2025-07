'A gente veio para fazer história', diz Renato antes da semifinal contra o Chelsea

O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, disse nesta segunda-feira (7) que respeita a qualidade do Chelsea, adversário do Tricolor na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, mas ressaltou que o objetivo do time carioca é buscar o título nos Estados Unidos.

"O Fluminense está fazendo uma grande Copa do Mundo. Está sendo um privilégio estar à frente desse grupo, à frente desse clube. Mas a gente veio para fazer história", afirmou Renato em entrevista coletiva no MetLife Stadium, nos arredores de Nova York, palco do jogo decisivo de terça-feira.

"Desde o início eu falei: 'a gente precisa acreditar na gente. A gente precisa acreditar no nosso trabalho'. Vamos sempre respeitar nossos adversários. São poderosos, financeiramente são bem melhores que a gente. Agora, o futebol é decidido dentro do campo", disse o treinador.

Renato alertou sobre o poderio do Chelsea, comandado pelo italiano Enzo Maresca, que conta com jogadores "acima da média". Também considerou que o vencedor será o time que aproveitar as poucas oportunidades de gol que vão acontecer na partida, um "jogo de xadrez" que será muito estratégico e disputado sob um "calor insuportável".

"Todo o time deles é muito bom, mas eu destaco o ataque. Têm dois atacantes muito rápidos, de um para um, que eu gosto muito, pelos lados. Tem um meio que pensa muito o jogo", afirmou.

"Mas a gente não veio aqui somente para participar. A gente veio para vencer. Então, deixando degrau a degrau, estamos em uma semifinal, onde muita gente não acreditava", acrescentou.

Embora tenha reconhecido o favoritismo dos ingleses, Renato prometeu que o Fluminense lutará muito e viverá o privilégio de disputar a Copa de Clubes.

"Não sei quando que eu vou ter essa outra oportunidade. Então eu tenho que viver esse momento. O meu grupo tem que viver esse momento e a gente tem que continuar fazendo história", salientou.

Renato também destacou o alto nível e o papel de liderança do veterano Thiago Silva, de 40 anos.

O experiente zagueiro vai se reencontrar com o Chelsea, clube que defendeu entre 2020 e 2024, antes de retornar ao Fluminense.

"Ele procura conversar bastante com os companheiros, orientá-los dentro do campo, porque muitas vezes o treinador está longe, não consegue mandar essa orientação e ele faz o papel de treinador dentro do campo", explicou.

Por fim, Renato fez sua avaliação das equipes que disputam a outra semifinal, Real Madrid e Paris Saint-Germain, que vão se enfrentar na quarta-feira, também em East Rutherford.

"Se esses quatro clubes chegaram, qualquer um pode ser campeão. Mas para você ser campeão, você tem que chegar numa final", concluiu.

