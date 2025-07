Avós da Praça de Maio encontram 140º neto roubado na ditadura argentina

A organização Avós da Praça de Maio, que busca as crianças roubadas durante a ditadura argentina (1976-1983), anunciou a descoberta do 140º neto nesta segunda-feira (7).

"Felizmente, vão aparecendo estas vítimas pequenas que a ditadura cívico-militar fez", declarou à emissora C5N Estela de Carlotto, presidente da organização, que dará os detalhes sobre o caso esta tarde durante uma coletiva de imprensa.

Carlotto, de 94 anos, antecipou que o novo neto encontrado é uma pessoa cuja irmã trabalha nas Avós. "Estou imaginando o abraço" entre os dois, disse, emocionada.

A descoberta anterior tinha ocorrido em janeiro e se tratou da filha de uma mulher de 25 anos, sequestrada em 1977 em Buenos Aires, quando estava grávida de 6 ou 7 meses, que deu à luz no cativeiro e segue desaparecida.

Em dezembro de 2024, foi divulgada a descoberta do 138º neto e em setembro, do 137º.

As Avós da Praça de Maio têm se confrontado com o presidente ultraliberal Javier Milei por seu plano de cortes orçamentários, entre outros, do Banco Nacional de Dados Genéticos (BNDG), onde estão resguardadas as amostras das famílias que buscam os desparecidos.

A organização conseguiu a intervenção da justiça para resguardar a integridade do BNDG, criado em 1987.

Desde que assumiu a Presidência, em dezembro de 2023, Milei adotou várias medidas contra o que chamou de "roubo dos direitos humanos".

Entre outras, ele rebaixou para subsecretaria a Secretaria de Direitos Humanos e anunciou o corte de 30% de seu pessoal.

Milei também eliminou por decreto a unidade de investigação sobre crianças desaparecidas durante a ditadura, subordinada à Comissão Nacional pelo Direito à Identidade (Conadi).

Segundo a organização, ainda falta encontrar cerca de 300 crianças nascidas em cativeiro ou sequestradas juntamente com seus pais.

