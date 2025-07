Ivan Rakitic anuncia aposentadoria do futebol aos 37 anos

O meio-campista croata Ivan Rakitic, ex-jogador do Barcelona, anunciou nesta segunda-feira (7) que está pendurando as chuteiras aos 37 anos, após uma última temporada no Hajduk Split.

"Futebol, você me deu mais do que eu jamais sonhei. Amigos, emoções, alegrias, lágrimas. Uma vida inteira. Uma vida que sempre carregarei com orgulho. Agora é hora de dizer adeus", declarou Rakitic em uma carta que publicou no Instagram.

O jogador, que defendeu a seleção croata em 106 jogos, encerra uma longa carreira de quase 20 anos e muitos títulos, entre eles a Liga dos Campeões pelo Barça em 2015 e duas Ligas Europa com o Sevilla (2014 e 2023).

Ao todo, foram 887 jogos oficiais disputados, nos quais marcou 125 gols e deu 141 assistências.

Companheiro de Luka Modric na seleção, Rakitic foi um dos pilares da geração de ouro croata, vice-campeã da Copa do Mundo de 2018.

Revelado no Basel, da Suíça, seu país de nascimento, ele vivia um declive desde que deixou o Sevilla em 2024.

Na última temporada, defendeu o Hajduk Split, depois de disputar apenas oito jogos pelo Al-Shabab, da Arábia Saudita.

Segundo a imprensa espanhola, Rakitic pode assumir o cargo de diretor esportivo no Split, embora o clube croata ainda não tenha anunciado nada.

ati-rsc/dam/cb