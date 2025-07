Centenas de pessoas celebram aniversário de rei do Nepal em sinal de apoio

Centenas de simpatizantes se reuniram nesta segunda-feira (7) em frente à residência do ex-rei do Nepal para celebrar seu 78º aniversário, a mais recente demonstração de apoio à monarquia na república do Himalaia.

Gyanendra Shah, o último rei do Nepal, foi deposto em 2008 ao final de uma guerra civil que durou uma década e que deixou mais de 16.000 mortos nesta nação de maioria hindu.

"Estou agradecido a todos os que vieram", declarou Shah em um breve discurso à multidão, vestido com um terno marrom e um chapéu de tecido tradicional nepalês.

O apoio público à restauração da monarquia cresceu no último ano, de modo paralelo ao descontentamento com a instabilidade política, a corrupção e o lento desenvolvimento econômico deste país de 30 milhões de habitantes.

Os partidários de Shah se reuniram nas ruas próximas à sua residência com bandeiras e cartazes, alguns tocando trombetas tradicionais e tambores.

"Desejo-lhe uma longa vida e espero ver o retorno da monarquia em breve", declarou à AFP Prajuna Shrestha, uma empresária de 33 anos.

Shah foi coroado em 2001, após seu irmão mais velho, o rei Birendra Bir Bikram Shah, e sua família serem mortos em um massacre no palácio.

Até o momento, Gyanendra Shah se absteve em grande medida de fazer comentários sobre a tensa política nepalesa, mas recentemente fez várias aparições públicas com simpatizantes.

Segundo o Banco Mundial, o Nepal enfrenta atualmente múltiplos desafios, com mais de 80% da população ativa no emprego informal.

str-pm/pjm/lb/hgs/zm/dd