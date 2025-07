Turquia informa que 12 soldados morreram intoxicados por metano no Iraque

A Turquia informou nesta segunda-feira que 12 soldados morreram vítimas de uma intoxicação por metano durante uma operação em uma caverna no norte do Iraque.

O Ministério da Defesa informou que um contingente "realizava uma operação de busca" de um soldado morto por combatentes curdos em maio de 2022, cujo corpo nunca foi encontrado.

O anúncio ocorre no momento em que a Turquia negocia o fim do conflito com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que anunciou sua dissolução em maio, após mais de quatro décadas de luta, um conflito que deixou mais de 40.000 mortos.

As autoridades turcas não explicaram a origem do gás metano na caverna.

ach/sba/an/zm/fp