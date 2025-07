Jornalista sofre ataque a tiros no sul da Colômbia

O repórter colombiano Gustavo Chicangana levou quatro tiros em um ataque contra ele e sua mulher no departamento de Guaviare, denunciaram neste domingo autoridades, as Nações Unidas e organizações que defendem a liberdade de imprensa.

O casal está internado em um hospital da região. O jornalista apresenta ferimentos no ombro esquerdo, pescoço e tórax, segundo a polícia.

O ataque ocorreu na noite de ontem, na entrada da residência do casal. Chicangana conta com uma escolta, devido às ameaças frequentes que recebe por suas denúncias, em um departamento que sofre com a violência dos grupos armados.

O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Colômbia condenou o atentado e convocou "o Estado a investigar, julgar e punir os responsáveis, e tomar todas as medidas de proteção para jornalistas em áreas de conflito armado e violência".

Chicangana trabalha para a Rádio Caracol e é diretor da emissora afiliada Guaviare Estéreo. Segundo o veículo, as ameaças mais recentes "ocorreram há cinco dias e foram assinadas pelo grupo criminoso Renacer Espac", vinculado ao narcotráfico no sul do país.

O ministro colombiano da Defesa, Pedro Sánchez, condenou o ataque e informou que a polícia e órgãos de inteligência trabalham para punir os responsáveis. Autoridades oferecem o equivalente a US$ 12.500 por informações.

Jornalistas trabalham em um contexto perigoso de grupos armados no departamento de Guaviare, onde ocorrem deslocamentos, recrutamento forçado, homicídios e descobertas de valas comuns.

