Trem Eurostar fica retido por nove horas no norte da França

Um trem Eurostar com destino a Londres, com 800 passageiros a bordo, ficou parado por mais de nove horas neste domingo (6) em Rodelinghem, norte da França, devido a um problema técnico, informou a empresa ferroviária.

Depois de sair de Bruxelas, "houve um problema de energia" durante o trajeto entre as cidades francesas de Lille e Calais, e o Eurostar ficou preso sem energia a bordo, disse à AFP a porta-voz do Eurostar.

Diante dessa situação, a empresa decidiu iniciar uma operação de transferência "longa e complexa" para trocar os passageiros de trem, com o apoio de autoridades locais. No fim da tarde, os passageiros puderam retomar suas rotas, informaram autoridades regionais francesas.

A pane impediu o uso dos banheiros e do ar-condicionado do veículo. As portas foram abertas, para permitir a circulação de ar e distribuição de água.

Nas redes sociais, passageiros reclamaram da falta de informações da empresa. "Estou em um Eurostar quebrado por mais de quatro horas. Nenhuma comunicação da equipe. Nós, passageiros, estamos com muito calor nos vagões", publicou Edward Hardy no X.

No mês passado, um roubo de cabos no norte da França interrompeu as viagens do Eurostar entre Londres e Paris por dois dias.

