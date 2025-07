Sabalenka avança às quartas em busca do primeiro título em Wimbledon

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, se classificou para as quartas de final de Wimbledon neste domingo (6), ao derrotar a belga Elise Mertens (N.23), sua ex-companheira de duplas.

Sabalenka fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 7-6 (7/4), em uma hora e 34 minutos na quadra central.

Presente pela terceira vez nas oitavas de Wimbledon (2019 e 2022), Mertens conseguiu se recuperar de uma quebra e empatar o primeiro set em 4-4.

Mas dois games depois, Sabalenka quebrou o novamente o serviço da belga, fechando a parcial em 6-4.

No segundo set, Mertens abriu 3-1, mas a número 1 do mundo devolveu a quebra no sexto game e, em seguida, assumiu a liderança.

A belga salvou dois break points no game seguinte e forçou um tie break, que Sabalenka venceu por 7-4 para selar a classificação.

A bielorrussa terá como próxima adversária a alemã Laura Siegemund (N.104), que horas antes derrotou Solana Sierra (N.101).

Vencedora de três Grand Slams, Sabalenka busca seu primeiro título em Wimbledon, onde chegou às semifinais em 2021 e 2023.

