Com muitos ainda desaparecidos, Bósnia relembra 30 anos do massacre de Srebrenica

Três décadas após o genocídio dos muçulmanos bósnios em Srebrenica, os parentes das vítimas continuam procurando e enterrando os restos mortais de mais de 8.000 homens e meninos mortos pelas forças sérvias da Bósnia, revelando as dolorosas cicatrizes deixadas no país.

Em 11 de julho de 1995, as forças sérvias da Bósnia invadiram o enclave muçulmano habitado por mais de 40.000 pessoas no leste da Bósnia.

Naquele momento, Srebrenica era uma "área protegida pela ONU", uma frase vazia que visava proteger as muitas pessoas deslocadas que haviam fugido da guerra de 1992-1995.

As forças do general Ratko Mladic executaram milhares de homens e meninos antes de enterrá-los em valas comuns.

Após décadas de trabalho meticuloso, quase 7.000 vítimas foram identificadas e devidamente enterradas, mas cerca de 1.000 pessoas ainda estão desaparecidas.

A descoberta de valas comuns agora é algo incomum. A última foi descoberta em 2021, quando os restos mortais de 10 vítimas foram exumados 180 quilômetros ao sudoeste de Srebrenica.

Este ano, os restos mortais de sete vítimas serão enterrados durante as cerimônias de recordação de 11 de julho no Centro Memorial de Srebrenica-Potocari, incluindo dois homens de 19 anos e uma mulher de 67 anos.

- Um osso -

"Este ano vou enterrar meu pai. Mas apenas um osso, sua mandíbula inferior", disse Mirzeta Karic à AFP.

A mulher de 50 anos explicou que sua mãe está muito doente e, por isso, decidiu fazer o enterro sem esperar que mais restos mortais fossem encontrados.

Seu pai, Sejdalija Alic, juntou-se a milhares de homens e adolescentes que tentaram fugir das tropas de Mladic pelas densas florestas, mas não conseguiram.

Seu filho de 22 anos, Sejdin, também morreu, assim como os três irmãos e quatro filhos de Alic.

Ele será o 50º parente direto de Karic a ser enterrado no cemitério de Potocari.

A cerimônia para seu irmão, Sejdin, aconteceu em 2003.

"Consegui aguentar tudo, mas acho que este funeral será o pior. Vamos enterrar um osso. Não consigo descrever a dor", disse ela.

- "Ainda estão em 1995" -

Um tribunal criminal internacional condenou Mladic, hoje com 83 anos, e o ex-líder sérvio-bósnio Radovan Karadzic, hoje com 80 anos, à prisão perpétua por crimes de guerra e genocídio durante o conflito que deixou quase 100.000 mortos.

Ambos permanecem presos, mas um acerto de contas adequado dentro dos Estados separatistas da Bósnia ainda está pendente.

A liderança política da entidade sérvia da Bósnia, República Srpska, rejeita o termo genocídio e tende a minimizar o massacre.

"Essa negação é banalizada", disse Neira Sabanovic, pesquisadora da Universidade Livre de Bruxelas. "É incomum encontrar alguém na República Srpska que reconheça que houve um genocídio", disse ela.

O presidente da República Srpska, Milorad Dodik, continua sendo um dos negacionistas do genocídio mais expressivos na entidade e na Sérvia.

Dos 305 casos de negação ou minimização na imprensa sérvia e sérvio-bósnia durante 2024, ele encabeça a lista com 42 menções, segundo um estudo anual publicado pelo Srebrenica Memorial Centre.

No ano passado, as Nações Unidas estabeleceram um dia internacional de lembrança do genocídio de Srebrenica, apesar dos protestos de Belgrado e da República Srpska.

No sábado, líderes políticos da entidade sérvia da Bósnia e da Sérvia, juntamente com autoridades da Igreja Ortodoxa Sérvia, se reunirão em Bratunac, perto de Srebrenica, para relembrar os mais de 3.200 soldados e civis sérvios da Bósnia Oriental mortos durante a guerra.

Nesta semana, retratos de quase 600 mortos foram pendurados ao longo da estrada perto do Centro Memorial de Srebrenica.

"Estas pessoas não estão participando do mesmo debate. Elas estão tendo uma conversa consigo mesmas e ainda estão em 1995", disse Emir Suljagic, diretor do Centro Memorial de Srebrenica, à televisão local na quinta-feira.

"Ganhamos uma batalha muito importante, a batalha pelo reconhecimento internacional", acrescentou, referindo-se à resolução da ONU.

