Catedral de Notre-Dame recebeu 6 milhões de visitantes desde reabertura

A Catedral de Notre-Dame de Paris recebeu mais de 6 milhões de visitantes desde a sua reabertura, em dezembro, segundo dados divulgados neste domingo (6).

Entre 16 de dezembro de 2024 e 30 de junho de 2025, o templo recebeu 6,02 milhões de visitantes, uma média de 35.000 turistas por dia, segundo o jornal La Tribune Dimanche.

"A Notre-Dame de Paris é hoje o monumento mais visitado da França", afirmou ao veículo o monsenhor Olivier Ribadeau Dumas, reitor da catedral. "A emoção causada pelo incêndio é comparável apenas à gerada pela reabertura."

Se a alta frequência se mantiver no segundo semestre, a Notre-Dame deve atingir cerca de 12 milhões de visitantes em 2025, segundo dados do jornal, o que superaria a Basílica de Sacré-Coeur, em Montmartre (9 milhões de visitantes em 2024), o Museu do Louvre (8,7 milhões), o Palácio de Versalhes (8,4 milhões) e a Torre Eiffel (6,3 milhões).

dax/pel/dch/lpt/arm/dbh/lb