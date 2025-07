Partido Comunista convoca Congresso em meio a 'etapa complexa' de Cuba

A cúpula do Partido Comunista de Cuba (PCC) convocou para abril de 2026 seu IX Congresso, considerado o maior evento político do país, no momento em que a ilha enfrenta "uma das etapas mais complexas de sua história".

Os congressos do PCC costumam ser cruciais para mudanças no Comitê Central e no Escritório Político, que representam a cúpula do partido e do poder na ilha. No último deles, em 2021, Raúl Castro entregou ao presidente Miguel Díaz-Canel a direção do partido, que, pela primeira vez, passou das mãos dos irmãos Castro, ambos também oficiais militares, para um civil.

"Será um cenário oportuno para continuar atualizando a estratégia de resistência e desenvolvimento de Cuba", publicou em seu site o PCC, único partido legalizado em Cuba.

Ontem, na abertura da sessão plenária do partido, que reuniu neste fim de semana os quase 100 militantes que compõem o Comitê Central, o secretário de Organização, Roberto Morales Ojeda, ressaltou que "Cuba atravessa uma das etapas mais complexas de sua história", segundo o jornal Granma, do PCC.

"Vivemos tempos muito desafiadores, de prolongada e intensificada política de bloqueio", declarou Morales durante o evento (ao qual apenas a imprensa oficial teve acesso), referindo-se à política dos Estados Unidos.

O primeiro-ministro, Manuel Marrero, reafirmou a vontade do governo de dar continuidade ao programa de "estabilização macroeconômica", com medidas dolorosas, como a dolarização parcial da economia, que levou à proliferação de lojas de alimentos em moeda estrangeira nos últimos meses.

Isso permitiu "redirecionar os fluxos financeiros para o sistema bancário, o acesso às divisas àqueles que as geram, e estimular a produção nacional", disse o premier.

Em meio à sua pior crise econômica desde a década de 1990, a ilha enfrenta uma escassez de alimentos e medicamentos e apagões frequentes devido à falta de combustível, enquanto o abismo entre os que possuem dólares e os que não possuem aumenta. Segundo dados oficiais, a inflação no país em 2024 foi de 28%.

O Centro de Estudos da Economia da Universidade de Havana informou que o aumento dos preços atingiu um acumulado de 190,7% entre 2018 e 2023 e que a moeda cubana se desvalorizou no mesmo período mais de 1.000% em relação ao dólar nos mercados informais.

