Tiroteio deixa um morto e seis feridos em Indianápolis

Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas em um tiroteio na cidade americana de Indianápolis neste sábado (5), após as celebrações do Dia da Independência, informou a polícia.

A vítima fatal, um jovem que não teve a idade divulgada, faleceu no local. Cinco feridos foram levados para hospitais e outro, em condição estável, seguiu por conta própria até um centro de saúde, informou Tanya Terry, vice-diretora de operações da polícia.

O tiroteio ocorreu durante a madrugada. Três vítimas são menores de idade.

O chefe da polícia de Indianápolis, Chris Bailey, condenou os episódios recorrentes de violência no centro da cidade, em particular os que envolvem menores.

"Um garoto morreu durante a noite. É inaceitável", disse Bailey.

Quase 20 pessoas foram detidas e armas de fogo foram confiscadas de vários jovens, incluindo um rifle, segundo o chefe de polícia.

Centenas de pessoas estavam no centro de Indianápolis na noite de sexta-feira para assistir à festa dos fogos de artifício que celebraram o 4 de julho.

A maioria deixou o local em paz, mas alguns ficaram e "causaram distúrbios", disse Bailey, antes de criticar as famílias que deixam "centenas de jovens sem supervisão".

"Nós não somos os cuidadores de seus filhos, são vocês", enfatizou.

Os tiroteios são frequentes nos Estados Unidos, país com poucas restrições à venda de armas. Desde o início do ano foram registrados 189 tiroteios em massa (com quatro ou mais mortos), segundo o Arquivo de Violência Armada.

abs/dhw/nn/avl/fp