'Se Dembélé não ganhar a Bola de Ouro, há um problema', afirma Al-Khelaïfi

No momento em que a Copa do Mundo de Clubes chega às quartas de final, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, defendeu nesta sexta-feira (4) a candidatura do ponta francês Ousmane Dembélé à Bola de Ouro.

"Considerando a temporada que ele teve, uma temporada magnífica, não tenho dúvidas de que ele ganhará a Bola de Ouro", disse o técnico aos repórteres após o treino de sua equipe no campus da Universidade Kennesaw, ao norte de Atlanta.

"Se ele não ganhar, há um problema. Ele fez de tudo", disse Al-Khelaïfi.

Dembélé, de 28 anos, tem sido o atacante mais prolífico de um elenco que venceu o Campeonato Francês e a Copa da França e conquistou seu primeiro título da Liga dos Campeões da Europa em maio.

O ex-atacante do Barcelona marcou 33 gols e deu 15 assistências em todas as competições, mas ficou de fora da fase de grupos do Mundial de Clubes devido a uma lesão.

O francês estreou nas oitavas de final contra o Inter Miami e pode voltar a ser titular neste sábado, contra o Bayern de Munique, nas quartas de final, em Atlanta.

"Ele é, sem dúvida, importante para o clube. Mas o mais importante é que todos joguem pela equipe", disse Al-Khelaifi em mensagem alinhada à de seu técnico, Luis Enrique.

O espanhol já defendeu em diversas ocasiões que Dembélé merece a Bola de Ouro, especialmente pelo comprometimento defensivo demonstrado nesta temporada.

Sobre o novo formato expandido do Mundial de Clubes, que tem sido duramente criticado por sobrecarregar o calendário futebolístico, Al-Khelaïfi classificou o torneio de competição "magnífica".

"É óbvio que, quando uma competição como esta é organizada, há coisas que não são perfeitas, mas, no geral, é magnífica. É um novo mercado para o futebol, para a marca, para todo o clube", explicou.

"Não entendo por que as pessoas criticam esta competição. Antes, clubes e jogadores nunca disputavam uma Copa do Mundo", observou. "Temos que pensar positivamente."

