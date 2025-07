Alcaraz perde um set contra Struff, mas avança às oitavas de Wimbledon

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número dois do mundo e atual bicampeão, avançou para as oitavas de final de Wimbledon após derrotar o alemão Jan-Lennard Struff (125º do ranking) em quatro sets nesta sexta-feira (4), em Londres.

Como já havia acontecido diversas vezes em sua trajetória rumo ao título na recente edição de Roland Garros, Alcaraz sofreu alguns contratempos durante a partida e teve que suar bastante para vencer por 6-1, 3-6, 6-3 e 6-4, em 2 horas e 27 minutos.

"Eu sabia que seria muito difícil, que eu precisava estar muito concentrado", admitiu Alcaraz ao final da partida da terceira rodada. "Foi estressante. Para ser sincero, tive dificuldades em todos os games hoje com meu saque", observou.

De qualquer forma, não foi uma situação tão difícil quanto a que ele enfrentou na segunda-feira, na primeira rodada, quando precisou de cinco sets para derrotar o italiano Fabio Fognini.

Nas oitavas de final, o astro espanhol vai enfrentar o russo Andrey Rublev (14º), a quem derrotou em duas das três partidas anteriores, embora seja a primeira na grama.

Após os títulos em Roland Garros e Queen's, Alcaraz amplia sua sequência de vitórias, chegando a 21 triunfos consecutivos.

Ele não perde desde a final do ATP 500 de Barcelona contra o dinamarquês Holger Rune, em 20 de abril.

Após salvar dois break points no início da partida, o espanhol precisou de cinco games seguidos para vencer o primeiro set por um incontestável 6-1 em 27 minutos.

Apesar de uma rápida quebra no segundo set, Alcaraz perdeu o ritmo e Struff conseguiu equilibrar a partida.

Fiel ao seu costume, ele reagiu com raiva após perder um set e venceu o seguinte ganhando uma injeção de moral.

O quarto set lhe trouxe mais problemas, com o placar equilibrado até 4 a 4. Alcaraz conseguiu uma quebra, o que lhe permitiu vencer a partida com seu saque.

Se conquistar o terceiro título consecutivo de Wimbledon, Alcaraz, apesar da pouca idade (22 anos), se tornará o quinto jogador a alcançar tal sequência neste torneio icônico, depois de Bjorn Borg, Roger Federer, Pete Sampras e Novak Djokovic.

O sérvio foi sua vítima nas finais das duas edições passadas.

--- Resultados desta sexta-feira do torneio de Wimbledon:

2ª rodada (simples masculino):

Ben Shelton (EUA/N.10) x Rinky Hijikata (AUS) 6-2, 7-5, 6-4

Marton Fucsovics (HUN) x Gael Monfils (FRA) 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (7/5), 6-4

3ª rodada (simples masculino):

Taylor Fritz (EUA/N.5) x Alejandro Davidovich (ESP/N.26) 6-4, 6-3, 6-7 (5/7), 6-1

Jordan Thompson (AUS) x Luciano Darderi (ITA) 6-4, 6-4, 3-6, 6-3

Kamil Majchrzak (POL) x Arthur Rinderknech (FRA) 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (8/6)

Nicolas Jarry (CHI) x João Fonseca (BRA) 6-3, 6-4, 3-6, 7-6 (7/4)

Cameron Norrie (GBR) x Mattia Bellucci (ITA) 7-6 (7/5), 6-4, 6-3

Andrey Rublev (RUS/N.14) x Adrian Mannarino (FRA) 7-5, 6-2, 6-3

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) x Jan-Lennard Struff (ALE) 6-1, 3-6, 6-3, 6-4

bdu/dr/raa7/aam/mvv