Nico Williams rejeita oferta do Barça e renova com Athletic Bilbao até 2035

Fim da novela. Apesar das investidas do Barcelona e de outros clubes europeus, o atacante da seleção espanhola Nico Williams renovou seu contrato com o Athletic Bilbao até 2035, em uma reviravolta inesperada que reforça as ambições e a filosofia do clube basco.

"O Athletic Club e Nico Williams chegaram a um acordo para estender seu contrato, que terminava em 2027, por oito temporadas, até 30 de junho de 2035. Sua cláusula de rescisão aumenta em mais de 50% em relação à anterior", informou o clube em comunicado em seu site.

Peça-chave já aos 22 anos do time 'rojiblanco', onde divide o vestiário com seu irmão, Iñaki Williams, Nico tem agora um novo vínculo com o clube de San Mamés, que põe fim a semanas de rumores e especulações que o colocavam no Barcelona, que já havia tentado contratá-lo há um ano.

- Tensão Athletic-Barça -

O próprio Deco, diretor esportivo do Barça, havia feito declarações há alguns dias nas quais se referia diretamente a Nico e sua possível contratação pelo clube catalão. "A transferência de Nico na temporada passada não aconteceu por uma série de razões (...) Se pudéssemos, teríamos contratado Nico. Tanto Nico quanto outros jogadores demonstram hoje o desejo de vir, de fazer parte deste projeto".

O Athletic Bilbao respondeu a essas declarações em um comunicado, ameaçando garantir que o Barça cumprisse as normas financeiras impostas pela Liga espanhola.

Outros clubes europeus, como o Bayern de Munique, também teriam feito ofertas firmes ao jogador, segundo a imprensa espanhola.

Revelado nas categorias de base do Athletic em 2013-2014, Nico tinha contrato até 2027, que incluía uma cláusula de rescisão de cerca de € 60 milhões (cerca de R$ 383 milhões pela cotação atual).

- 'Coração' vermelho e branco -

"Quando preciso tomar decisões, para mim, o que mais pesa é o coração. Estou onde quero estar, com a minha família, esta é a minha casa", declarou Nico Williams no vídeo que anunciou a renovação do seu contrato.

Desde a sua estreia pela equipe principal, em abril de 2021, já disputou 167 jogos em todas as competições, tendo conquistado a Copa do Rei em 2024. Pela Espanha, ele venceu a Eurocopa-2024, foi eleito o melhor jogador da final contra a Inglaterra e terminou o ano em 15º lugar, na conquista da Bola de Ouro.

Na nova temporada, Nico vestirá as cores vermelho e branco na Liga dos Campeões, após a equipe ter terminado o Campeonato Espanhol em quarto lugar.

"O passo adiante que Nico Williams deu com esta renovação enche toda a família Athletic Club de orgulho e traça o panorama de um futuro tão ambicioso quanto emocionante", concluiu o clube no comunicado publicado em seu site.

A renovação reforça a filosofia do Athletic Club, que se baseia apenas em jogadores de sua esfera de influência: as três províncias bascas e Navarra, além do País Basco francês. Uma autolimitação que enche de orgulho a torcida, mas exige maior comprometimento e lealdade por parte dos jogadores.

As manchetes recorrentes que presumiam a contratação de Nico pelo Barça haviam azedado o clima em Bilbao, a ponto de a imagem do jogador ter sido apagada de um famoso mural urbano no qual ele aparece ao lado de seu irmão Iñaki e Iker Muniain erguendo a Copa do Rei.

Foi justamente nesse cenário que Nico, encapuzado, apareceu, pichando o slogan "WIN" (vencer, em inglês), sigla para "Williams, Iñaki, Nico".

