Chanceler russo espera 'estabilidad positiva" na relação com EUA

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta sexta-feira (4) esperar uma "estabilidade positiva" nas relações entre Moscou e Washington, em um telegrama enviado ao homólogo americano, Marco Rubio, por ocasião do Dia da Independência.

"Peço que felicite sinceramente o povo americano pelo feriado nacional dos Estados Unidos (...) e expresse o apoio da Federação Russa às suas aspirações de unidade e para concretizar o tradicional sonho americano", afirmou Lavrov na mensagem, citada em um comunicado da diplomacia russa.

"Espero que, graças aos nossos esforços conjuntos, as relações entre nossos países (...) adquiram uma estabilidade positiva e uma previsibilidade baseada no respeito mútuo e na consideração dos interesses nacionais recíprocos pré-definidos pela história, geografia e 'realidades no terreno'", enfatizou.

A mensagem foi divulgada após o presidente americano, Donald Trump, reconhecer na quinta-feira que não houve "nenhum progresso" sobre o fim do conflito com a Ucrânia após a conversa telefônica com seu homólogo russo, Vladimir Putin.

Kiev e seus aliados ocidentais exigem há meses um cessar-fogo na Ucrânia. Moscou rejeita por acreditar que uma trégua nos combates daria a oportunidade de rearmamento aos ucranianos.

Moscou, por sua vez, pede que a Ucrânia ceda quatro regiões parcialmente ocupadas, além da península da Crimeia, anexada em 2014, e que desista de integrar a Otan. Kiev considera as condições inaceitáveis.

bur/cn/es/dbh/fp