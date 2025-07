Equipes de emergência ampliam área de busca após naufrágio na Indonésia

Centenas de funcionários das equipes de emergência da Indonésia expandiram nesta sexta-feira (4) a área de busca das dezenas de desaparecidos no naufrágio de uma balsa que seguia para a ilha turística de Bali, uma tragédia que matou pelo menos seis pessoas.

A balsa transportava pelo menos 65 pessoas, entre passageiros e integrantes da tripulação, do leste da ilha de Java, a mais populosa do arquipélago, para o popular destino de férias.

Na manhã de sexta-feira, 30 pessoas continuavam desaparecidas. As equipes de emergência encontraram 29 sobreviventes. Dos seis corpos recuperados, um era de uma criança de três anos.

As autoridades ampliaram a zona de busca nas costas de Java Leste e Bali, informou o diretor da agência de resgate nacional, Ribut Eyo Suyatno.

A operação, interrompida durante a madrugada de quinta para sexta-feira, conta com a participação de mais de 300 agentes, além de botes infláveis, um navio de grande porte e helicópteros.

A balsa que viaja entre o porto de Ketapang, no leste de Java, e o de Gilimanuk, em Bali, é uma das mais utilizadas do país. A viagem normalmente leva uma hora.

As autoridades locais afirmaram que a embarcação afundou 25 minutos após zarpar. As primeiras tentativas de resgate foram dificultadas pelo tempo ruim, com ondas altas e ventos fortes na região.

Os acidentes de transporte marítimo ocorrem com certa frequência neste enorme arquipélago composto por cerca de 17 mil ilhas, em parte pelos baixos padrões de segurança.

mrc-jfx/sco/dbh/ag/fp