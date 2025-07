Jack Draper, 4º do mundo, é eliminado na 2ª rodada em Wimbledon

O tenista britânico Jack Draper, quarto colocado do ranking da ATP, foi eliminado na segunda rodada de Wimbledon nesta quinta-feira (3) pelo croata Marin Cilic (83º), que venceu por 3 sets a 1 na grama do Grand Slam de Londres.

Diante dos filhos, nas arquibancadas da quadra 1, o croata de 36 anos, dono de 21 títulos do ATP Tour, derrotou o inglês de 23 anos por 6-4, 6-3, 1-6 e 6-4.

Ciclic, ex-número três do mundo e finalista de Wimbledon em 2017, vai enfrentar o espanhol Jaume Munar na próxima rodada.

Draper era a grande esperança local no torneio, principalmente após chegar recentemente às semifinais da Queen's Court, também em Londres e em quadras de grama.

Ele é o mais recente tenista do topo do ranking a sofrer uma eliminação surpreendente em Wimbledon este ano. O número 3, o alemão Alexander Zverev perdeu na estreia e quatro das cinco primeiras colocadas no feminino já foram eliminadas.

Draper fez sua estreia na temporada passada com uma participação nas semifinais do US Open, mas não conseguiu chegar às quartas de final em nenhum dos três Grand Slams deste ano.

Cilic chegou a três finais de Grand Slam, ganhando seu único título de 'major' no US Open de 2014 e perdendo para Federer em Wimbledon em 2017 e no Aberto da Austrália em 2018.

