Conversas sobre programa nuclear do Irã derrubam preços do petróleo

As cotações do petróleo caíram nesta quinta-feira (3) após vir à tona a notícia de uma retomada das conversas entre Irã e Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano e diante da previsão de que a Opep+ anuncie um aumento de produção.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em setembro, caiu 0,45%, para 68,80 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em agosto, caiu 0,67%, para 67 dólares.

"O mercado caiu bruscamente" pela notícia de que um funcionário americano "se reunirá com o ministro das Relações Exteriores do Irã na próxima semana para discutir um acordo nuclear", disse à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA.

O veículo de informação americano Axios reportou que o enviado da Casa Branca para o Oriente Médio, Steve Witkoff, se reunirá com Abbas Araghchi em Oslo, na Noruega.

Nem Teerã nem Washington confirmaram essa informação. O Axios acrescenta que ainda não há uma data marcada para retomar as conversas.

Além disso, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) deve decidir no domingo seus níveis de produção para agosto e, segundo muitos analistas, recolocará 411.000 barris diários no mercado.

"É provável que isso pese fortemente sobre os preços do petróleo na segunda metade de 2025", explicou Yawger.

