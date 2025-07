Salvadorenho deportado por erro dos EUA foi espancado na prisão, dizem advogados

Os advogados do salvadorenho que foi deportado por erro dos Estados Unidos para uma prisão de segurança máxima em El Salvador alegaram em um processo judicial que ele foi espancado e sofreu tortura psicológica durante sua detenção.

Kilmar Armando Ábrego García, 30 anos, foi sumariamente deportado para a prisão de segurança máxima CECOT, em El Salvador, em março, como parte da repressão do presidente Donald Trump contra migrantes sem documentos.

Mais tarde, os advogados do Departamento de Justiça admitiram que Ábrego García, que é casado com uma cidadã americana, foi deportado injustamente devido a um "erro administrativo".

Ábrego García estava vivendo nos Estados Unidos com status legal protegido desde 2019.

O salvadorenho foi devolvido aos EUA em junho para enfrentar acusações de tráfico humano no estado do Tennessee, no sul do país.

Na prisão, "ele foi submetido a graves maus-tratos ao chegar ao CECOT, incluindo fortes espancamentos, privação severa de sono, nutrição inadequada e tortura psicológica", disseram os advogados.

Ao chegarem, Ábrego García e outros detentos foram recebidos por um funcionário da prisão que teria lhes dito: "Bem-vindos ao CECOT. Quem entra aqui não sai".

Eles o obrigaram a se despir, "chutaram suas pernas com botas e o espancaram na cabeça e nos braços". Eles rasparam sua cabeça e o espancaram com varas de madeira enquanto o arrastavam para uma cela, deixando hematomas por todo o corpo.

"Abrego Garcia e outros 20 salvadorenhos foram forçados a se ajoelhar das 21h00 às 6h00, aproximadamente, e os guardas espancavam qualquer um que caísse de exaustão", acusaram seus advogados. "Durante esse período, Abrego Garcia não teve acesso ao banheiro e se sujou".

Os prisioneiros eram confinados em beliches de metal sem colchões em uma cela lotada, sem janelas e com luzes brilhantes acesas 24 horas por dia.

Seus advogados alegaram ainda que Ábrego García perdeu 14 quilos durante suas duas primeiras semanas na prisão.

Ábrego García estava entre um grupo de 238 venezuelanos e 23 salvadorenhos deportados para El Salvador pelos Estados Unidos em 15 de março.

Seus advogados no Tennessee tomaram a medida incomum de pedir a um juiz que adiasse sua saída da prisão antes de seu julgamento por acusações de contrabando de pessoas, temendo que ele fosse preso novamente e deportado por agentes federais de imigração.

cl/bgs/db/nn/jmo/dd