Várias pessoas esfaqueadas em Tampere, na Finlândia

Várias pessoas foram esfaqueadas nesta quinta-feira (3) perto de um shopping na cidade finlandesa de Tampere, e um suspeito foi preso, informou a polícia.

"A situação não é mais perigosa. As vítimas estão recebendo os primeiros socorros", informou a polícia em um comunicado, acrescentando que o número de vítimas ainda é desconhecido.

Vários veículos policiais e ambulâncias se deslocaram rapidamente até o local do ataque, segundo a imprensa.

A polícia indicou que foi alertada sobre o incidente às 16h23 (10h23 em Brasília).

Os arredores do shopping Ratina, em Tampere, foram isolados e as forças de segurança continuam entrevistando testemunhas no local, mais de uma hora após o incidente.

Tampere tem cerca de 260.000 habitantes e está 180 quilômetros a norte da capital finlandesa, Helsinque.

