Milei instou Mercosul a buscar maior abertura comercial

O presidente argentino, Javier Milei, instou seus parceiros do Mercosul nesta quinta-feira (3) a promoverem uma maior abertura comercial dentro do bloco e alertou que seu governo avançará nessa direção unilateralmente, se necessário, durante a cúpula do grupo nesta quinta-feira, em Buenos Aires.

"Embarcaremos no caminho da liberdade, e o faremos juntos ou sozinhos, porque a Argentina não pode esperar", disse Milei antes da cúpula na qual transferirá a presidência pro tempore do bloco para o Brasil.

O governo argentino tem expressado repetidamente seu desejo de avançar com um acordo de livre comércio com os Estados Unidos, para o qual vê o Mercosul como um obstáculo.

"Precisamos urgentemente de mais comércio, mais atividade econômica, mais investimentos e mais empregos, e é por isso que também precisamos urgentemente de mais liberdade", argumentou o presidente argentino.

Milei defendeu que, durante a próxima presidência do bloco, que também inclui Brasil, Paraguai, Uruguai e Bolívia, Brasília lidere um processo nessa direção.

"Mas se isso não for possível e os parceiros do bloco preferirem resistir, persistir em um caminho que não funcionou para nós, então teremos que insistir em flexibilizar as condições da parceria que nos unem", alertou Milei.

O Uruguai também insiste há décadas na flexibilização das regras do bloco, que impedem acordos com terceiros países sem o consentimento de todos os parceiros.

O governo uruguaio anterior, liderado pelo centro-direita Luis Lacalle Pou, buscou um TLC com a China, apesar da relutância do Brasil e do Paraguai em particular, e da Argentina, liderada pelo peronista Alberto Fernández, em seus últimos anos antes de ceder o poder a Milei.

bur-sa/mr/aa