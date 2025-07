Japão planeja teste de extração de minerais em águas profundas, 'primeiro no mundo'

O Japão tentará extrair minerais de terras raras do fundo do oceano a partir de janeiro, no teste mais profundo do gênero, anunciaram autoridades de um programa de inovação do governo nesta quinta-feira (3).

No início desta semana, o Japão prometeu colaborar com os Estados Unidos, Índia e Austrália para garantir um suprimento estável de minerais cruciais, em meio a temores do domínio da China sobre esses recursos essenciais para novas tecnologias.

Os minerais terras raras — 17 metais difíceis de extrair da crosta terrestre — são usados em tudo, desde veículos elétricos a discos rígidos, turbinas eólicas e mísseis.

Um navio japonês de perfuração científica em águas profundas, chamado "Chikyu", realizará um "cruzeiro de teste" a partir de janeiro para recuperar sedimentos do fundo do oceano contendo elementos de terras raras, disse Shoichi Ishii, diretor do Programa Interministerial de Promoção da Inovação Estratégica do Japão.

"O teste para recuperar sedimentos a uma profundidade de 5.500 metros é o primeiro do mundo", disse ele à AFP.

"Nosso objetivo (...) é testar a operação de todos os equipamentos de mineração", então a quantidade de sedimento extraído "não importa", acrescentou Ishii.

O "Chikyu" perfurará em águas japonesas ao redor da remota ilha de Minami Torishima, no oceano Pacífico, o ponto mais oriental do Japão, também usada como base militar.

A missão visa extrair 35 toneladas de lama do fundo do mar em cerca de três semanas, de acordo com o jornal econômico japonês Nikkei.

Cada tonelada deverá conter cerca de dois quilos de minerais de terras raras.

A mineração em águas profundas tornou-se uma importante questão geopolítica, com crescente preocupação com a iniciativa do presidente dos EUA, Donald Trump, de acelerar a prática em águas internacionais.

Desde abril, Pequim exige licenças para exportar terras raras da China, uma medida vista como retaliação às restrições americanas à importação de produtos do gigante asiático.

kaf/mtp/es/zm/aa/dd