EUA vence Guatemala (2-1) e vai à final da Copa Ouro

Os Estados Unidos avançaram para a final da Copa Ouro da Concacaf 2025 com uma vitória por 2 a 1 sobre a Guatemala nesta quarta-feira (2), graças a dois gols de Diego Luna em uma partida disputada em St. Louis, Missouri.

Luna abriu o placar aos 4 minutos e marcou o segundo aos 15. O guatemalteco Olger Escobar descontou na reta final (80') no Estádio City Park.

A seleção americana enfrentará na final o vencedor do confronto entre México e Honduras, que duelam ainda nesta quarta-feira, em Santa Clara, na Califórnia.

Os Estados Unidos, comandados pelo técnico argentino Mauricio Pochettino, dominou desde o início da partida, mas sofreu nos últimos instantes.

Um chute que o goleiro guatemalteco Kenderson Navarro conseguiu defender sem controle foi convertido por Luna no meio da área, abrindo o placar logo no início, de pé esquerdo.

O mesmo meio-campista de ascendência mexicana marcou o segundo gol aos 15 minutos, com um potente chute de pé direito de fora da área em que a bola foi parar no fundo da rede de Navarro.

Após os dois gols de Luna, os guatemaltecos, comandados pelo mexicano Luis Fernando Tena, pareceram desmoronar, mas conseguiram se recuperar no decorrer do primeiro tempo.

O segundo tempo começou mais equilibrado, com as duas equipes atacando, e Patrick Agyemang quase marcou para os Estados Unidos aos 63 minutos, quando se livrou dos marcadores e superou o goleiro Navarro, mas chutou para fora.

A Guatemala não se rendeu e Olger Escobar chutou de pé direito do meio da área, com assistência de Arquímides Ordóñez, longe do alcance do goleiro Matt Freese aos 80 minutos de jogo.

O gol deu mais ímpeto à Guatemala, o que começou a complicar ainda mais a situação para os Estados Unidos, que disputam esta Copa Ouro sem seus principais jogadores.

O 'Team USA' tinha a obrigação de melhorar o resultado da edição de 2023, quando foi eliminado nas semifinais pelo Panamá.

Os Estados Unidos chegaram às semifinais do torneio após derrotar a Costa Rica nos pênaltis. A Guatemala fez o mesmo contra o Canadá para chegar a esta fase.

Apesar da derrota, os torcedores guatemaltecos pareciam satisfeitos, já que esta foi a primeira participação do time na semifinal da Copa Ouro desde 1996.

As atuações de Luna aumentam suas chances de ser convocado para a Copa do Mundo do ano que vem, mesmo com o retorno de titulares como Christian Pulisic.

"Cada um desses jogadores pensa da mesma forma que eu, que esse é o sonho número um que tínhamos quando éramos crianças e vamos lutar para ter o máximo de chances de vestir (esta camisa)", disse Luna.

O jogador foi elogiado pelo companheiro de equipe Sebastian Berhalter por seus dois gols cruciais. "Ele faz coisas assim, marcando dois gols como fez, em uma semifinal. É por isso que ele é um dos melhores jogadores da MLS e um dos melhores aqui", elogiou.

Escalações:

EUA: Matt Freese - Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Maximilian Arfsten (Walker Zimmerman, 85') - Tyler Adams (Jack McGlynn, 77'), Luca de la Torre (Brenden Aaronson, 58'), Sebastian Berhalter, Diego Luna (John Tolkin, 77') - Malik Tillman e Patrick Agyemang (Damion Downs, 85'). Técnico: Mauricio Pochettino.

Guatemala: Kenderson Navarro - Aarón Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales - Óscar Santis, Stheven Robles (Jonathan Franco, 65'), José Rosales (Oscar Castellanos, 65') Rudy Muñoz (Olger Escobar, 65') - Rubio Rubin (Darwin Lim, 70'), Pedro Altán (Arquímides Ordóñez, 70'). Técnico: Luis Fernando Tena.

