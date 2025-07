"Minha alma agora também é carioca", diz Payet ao se despedir da torcida do Vasco

O francês Dimitri Payet se despediu da torcida do Vasco da Gama nesta quarta-feira (2) com uma carta aberta, na qual expressou sua gratidão, com "alma carioca", pelo apoio recebido durante sua passagem pelo clube brasileiro.

No dia 9 de junho, o Vasco anunciou a saída do meia-atacante após um "acordo amigável" para rescindir seu contrato.

"Eu sinto que minha alma agora também é carioca", disse Payet na carta, publicada em sua conta no Instagram ao lado de uma foto sua de costas, vestindo a camisa do time, na qual aplaude a torcida nas arquibancadas.

O jogador francês, que assinou contrato de dois anos em 2023, disputou 77 partidas pelo clube carioca, marcando oito gols e dando 16 assistências, mas não conseguiu conquistar nenhum título.

"Eu passei a vida inteira ouvindo falarem da 'Cidade Maravilhosa'. E o que eu nunca poderia imaginar é que um dia eu faria parte dela e ela de mim", disse ele na sua carta.

"Quero agradecer ao Vasco e à sua torcida 'maravilhosa', a todos do clube que foram meus companheiros de todas as horas e aos jogadores com quem compartilhei momentos que ficarão para sempre", acrescentou o jogador de 38 anos.

"Este não é um adeus. É um até breve. A cidade que tem o Cristo de braços abertos está sempre pronta para receber de volta", garantiu.

O fim da passagem de Payet pelo Brasil foi marcado por um escândalo fora dos gramados.

Ele foi indiciado pelas autoridades brasileiras por violência doméstica em 20 de junho, após uma mulher denunciar agressões físicas e psicológicas.

Larissa Ferrari, advogada de 28 anos, apresentou queixa contra ele em março. O jogador, que morava no Brasil sem a esposa e os filhos, admitiu ter tido um caso extraconjugal, mas nega ter cometido atos de violência, segundo noticiado pela imprensa.

