Jasmine Paolini é eliminada na 2ª rodada em Wimbledon por Rakhimova

A número cinco do mundo, Jasmine Paolini, atual vice-campeã de Wimbledon, foi surpreendida ao ser eliminada nesta quarta-feira (2) na segunda rodada do Grand Slam de Londres pela russa Kamilla Rakhimova (número 62 do mundo), que venceu de virada em três sets.

A italiana de 29 anos, derrotada por 4-6, 6-4 e 6-4, é a quinta tenista do Top 10 do ranking da WTA a se retirar de Wimbledon este ano, depois de Coco Gauff, Jessica Pegula, Zheng Qinwen e Paula Badosa.

Na primeira rodada, Paolini havia perdido o primeiro set antes de reagir diante da letã Anastasija Sevastova, ex-número 11 do mundo, que agora ocupa a 402ª posição.

Nesta quarta-feira, aconteceu o contrário: Paolini venceu o primeiro set e depois perdeu os dois seguintes. Ela conseguiu salvar três match points, mas sucumbiu no quarto.

Sua adversária de 23 anos nunca havia vencido uma tenista do Top 10 em suas sete tentativas anteriores.

Rakhimova vai enfrentar na terceira rodada a tcheca Linda Noskova (27ª do ranking).

