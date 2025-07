Canais do YouTube divulgam conteúdo falso gerado por IA sobre julgamento de Diddy

Dezenas de canais do YouTube publicam vídeos com informações falsas sobre o julgamento do rapper Sean "Diddy" Combs, gerados por inteligência artificial (IA) e assistidos por milhões de pessoas, apontou um grupo de pesquisadores.

Essas informações enganosas podem distorcer o processo judicial, que está na fase de deliberação do júri, após sete semanas de julgamento em Nova York.

Segundo a empresa americana especializada Indicator, os canais onde cerca de 900 vídeos falsos sobre o julgamento do rapper já foram publicados acumularam no último ano quase 70 milhões de visualizações.

Imagens mostram miniaturas de celebridades no tribunal, geradas por IA, geralmente com declarações inventadas. Um canal chamado Pak Gov Update, que divulgava conteúdo sobre o Paquistão, publicou um vídeo de quase 30 minutos intitulado "Jay-Z quebra o silêncio sobre a polêmica com Diddy", que mostrava uma miniatura do rapper americano chorando, juntamente com uma frase que ele nunca disse: "EM BREVE ESTAREI MORTO."

O canal começou a publicar vídeos sobre o julgamento nas últimas semanas, alguns deles contendo depoimentos falsos de pessoas que não participaram do julgamento, como o cantor Usher. Esse é "um dos 26 canais identificados pela Indicator que usam uma mistura de afirmações falsas e IA para tirar proveito do caso", disse Craig Silverman, fundador da Indicator.

O YouTube removeu vários canais apontados pela Indicator, informou à AFP o porta-voz do site, Jack Malon.

Muitos criadores de conteúdo oferecem no YouTube e TikTok cursos sobre como ganhar dinheiro com conteúdo viral nessas plataformas, muitas das quais reduziram ou eliminaram os moderadores e verificadores de conteúdo.

ac/mlm/dga/ag/lb/rpr