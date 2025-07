Wall Street fecha mista em meio a orçamento dos EUA e indicadores econômicos

A Bolsa de Nova York fechou, nesta terça-feira (1º), com resultados mistos após a aprovação no Senado dos Estados Unidos do projeto de orçamento de Donald Trump e uma série de dados econômicos encorajadores.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,91%, enquanto o Nasdaq recuou 0,82% e o S&P 500 caiu 0,11%.

O mercado está "focado na aprovação do projeto de lei orçamentária de Donald Trump", disse à AFP Peter Cardillo, da Spartan Capital Securities.

O presidente dos Estados Unidos conseguiu nesta terça uma vitória importante com a aprovação no Senado de seu projeto, que inclui grandes créditos fiscais, mas também amplos cortes em várias áreas, como a saúde.

O texto prevê reduções de impostos para as empresas, mas "também representa uma ameaça para o déficit: então há um lado negativo e um lado positivo" para o mercado, explicou Cardillo.

O Escritório de Orçamento do Congresso, responsável por avaliar de forma imparcial o impacto dos projetos de lei sobre o gasto público, estima que o projeto aumentará a dívida em mais de 3 trilhões de dólares (16,35 trilhões de reais) até 2034.

Os investidores estão atentos às negociações que Washington mantém atualmente com vários países, a fim de evitar as tarifas alfandegárias prometidas por Trump, suspensas até 9 de julho.

"É provável que os acordos se concretizem nas próximas cinco ou seis semanas", afirmou Cardillo.

Em relação aos indicadores, os investidores concentraram sua atenção na publicação do índice ISM, que mede a atividade no setor de serviços dos Estados Unidos, que ficou ligeiramente acima das previsões do mercado.

ni/jco/dga/mr/ic/mvv