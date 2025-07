Júri do caso Diddy chega a acordo sobre 4 de 5 acusações (imprensa)

O júri no julgamento do magnata do hip-hop Sean "Diddy" Combs alcançou nesta terça-feira (1º) um veredito sobre quatro das cinco acusações contra o artista, informou a imprensa americana.

Os membros do júri notificaram o juiz, sem anunciarem sua decisão, que haviam chegado a um consenso sobre as duas acusações de tráfico sexual e as duas sobre transporte com fins de prostituição, mas não sobre a principal, a de associação criminosa, que poderia levar à prisão perpétua.

